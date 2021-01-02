Компания Tesla выходит на рынок Индии

Компания Tesla сообщила о запуске продаж электромобилей в Индии. Это стало известно из местной газеты, где министр транспорта Индии Нитина Гадкари сделал заявление. По его словам, Tesla Inc начнет свою деятельность с начала этого года. Илон Маск также подтвердил эту новость в своем аккаунте в Twitter.

Первой запущенной моделью на рынке Индии станет Model 3, которая является самой дешевой среди автомобилей Tesla. Появление на рынке электромобилей Tesla, позволит Индии уменьшить выброс углерода, а также снизить свою зависимость от нефти и другого сырья наносящего вред окружающей среде.