Компания Unity Engine выпустила учебное пособие для разработчиков игр Unity Learn

2020-03-30, Автор - Ramil; Продукт - Unity Engine Unity Learn; [86]
Учебное пособие Unity Learn для разработчиков игр будет бесплатным до 20 июня. Так как люди остаются дома, компания Unity Engine хочет помощь им в изучении чего-то нового. Unity Learn предоставляет доступ к игровому дизайну, программированию и искусству.

Многопользовательские игры, такие как Rust, были разработаны с помощью компании. В Unity Learn есть все необходимые инструменты и видеоуроки, которые помогут вам начать работу над своим проектом.

Unity Learn Premium предлагает бесплатный доступ к Create With Code, живым урокам по разработке игр, которые проводятся два раза в день.

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