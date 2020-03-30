Компания Unity Engine выпустила учебное пособие для разработчиков игр Unity Learn

Учебное пособие Unity Learn для разработчиков игр будет бесплатным до 20 июня. Так как люди остаются дома, компания Unity Engine хочет помощь им в изучении чего-то нового. Unity Learn предоставляет доступ к игровому дизайну, программированию и искусству.

Многопользовательские игры, такие как Rust, были разработаны с помощью компании. В Unity Learn есть все необходимые инструменты и видеоуроки, которые помогут вам начать работу над своим проектом.

Unity Learn Premium предлагает бесплатный доступ к Create With Code, живым урокам по разработке игр, которые проводятся два раза в день.