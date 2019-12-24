Компания VIVIFY представила новый оптоволоконный кабель

Так как дисплее с разрешением 8К становятся все более популярнее, VIVIFY анонсировала новый HDMI кабель, который способен передавать сигналы 8К разрешения. VIVYFY Arquus M75 является первым в мире HDMI кабелем с поддержкой 8К. Его пропускная способность составляет 48 ГБ/с.

"VIVIFY гордится вступлением в эру высококачественного видео и аудио, которая порадует геймеров, любителей домашнего кинотеатра, видеооператоров и коммерческих пользователей" - прокомментировал генеральный директор компании.

Кабель прошел тесты с телевизорами Samsung 2019 QLED 8K Q900 и LG Nano 9 серии 8K. Arquus W75 был подвергнут тщательной внутренней проверки, где было подтверждено качество сигнала и возможности производительности.