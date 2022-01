Компания из Великобритании создаст модуль для МКС, чтобы снимать фильмы

В четверг британская компания, которая утверждает, что продюсирует предстоящий фильм Тома Круза в космосе, заявила, что планирует разместить на Международной космической станции первую в истории космическую киностудию и спортивную арену уже в 2024 году. Компания, получившая название Space Entertainment Enterprise, или S.E.E., также объявила, что работает с коммерческим производителем космических станций Axiom Space, у которого есть собственные партнерские отношения с NAA по созданию и подключению экспериментальной космической станции к МКС. Эта станция называется Axiom Station, и Axiom надеется запустить свой первый модуль под названием Axiom Hub 1 на МКС к 2024 году.

Но пока станция «Аксиома» ещё не прикреплена к МКС, S.E.E. планирует присоединить собственный модуль к растущей космической станции в декабре 2024 года. Модуль, получивший название SEE-1, будет доступен для людей, которые хотят снимать или транслировать контент в космосе, «включая фильмы, телевидение, музыку и спортивные мероприятия», — говорится в сообщении для прессы. Анимационные видеоролики и изображения SEE-1 на веб-сайте компании показывают модуль в виде гигантской белой сферы, но это, вероятно, просто эскиз. Хотя модуль будет принадлежать S.E.E., он строится компанией Axiom Space. По данным S.E.E., это будет надувной модуль, который будет достигать 6 метров в диаметре. Это позволит третьим лицам также использовать студию для своих собственных проектов.