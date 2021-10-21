Комплект Segway-Ninebot Mecha Kit для расширения возможностей Segway

Если вы когда-нибудь хотели превратить свой самобалансирующийся самокат Segway в мобильный мини-транспорт, теперь вы можете это сделать с помощью комплекта Segway-Ninebot Mecha Kit. Этот комплект совместим с Ninebot S и Ninebot S Kids и позволяет вам занять место пилота с турелью.

После установки комплекта вам больше не нужно вставать, чтобы управлять транспортом. Вы можете управлять транспортом с помощью двойных джойстиков и стрелять в цель с помощью гелевых шариков. Также вы можете настроить подсветку RGB Mecha Kit, а также включить музыку через встроенную звуковую систему Bluetooth.

Вы также можете подключить Mecha Kit к мобильному приложению Segway-Ninebot для удаленного управления автомобилем. Стальная рама предотвращает деформацию и может перевозить пассажиров до 100 кг.
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