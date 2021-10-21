Комплект Segway-Ninebot Mecha Kit для расширения возможностей Segway

После установки комплекта вам больше не нужно вставать, чтобы управлять транспортом. Вы можете управлять транспортом с помощью двойных джойстиков и стрелять в цель с помощью гелевых шариков. Также вы можете настроить подсветку RGB Mecha Kit, а также включить музыку через встроенную звуковую систему Bluetooth.
Вы также можете подключить Mecha Kit к мобильному приложению Segway-Ninebot для удаленного управления автомобилем. Стальная рама предотвращает деформацию и может перевозить пассажиров до 100 кг.