Комплект разработчика NVIDIA Arm HPC предлагает как одноузловые, так и многоузловые конфигурации

Комплект разработчика NVIDIA Arm HPC - это интегрированная аппаратная и программная платформа для создания, оценки и тестирования приложений для высокопроизводительных вычислений, искусственного интеллекта и научных вычислений в гетерогенной вычислительной системе с ускорением на GPU и CPU. Комплект разработчика NVIDIA Arm HPC основан на сервере GIGABYTE G242-P32 2U. Он включает в себя процессор Arm, два графических процессора A100, два блока обработки данных (DPU) NVIDIA BlueField-2 и набор инструментов NVIDIA HPC SDK. Дополнительную информацию можно найти на официальном веб-сайте разработчиков NVIDIA.

Предоставляет проверенную систему для быстрого и легкого использования в знакомых средах высокопроизводительных вычислений.

Предлагает стабильную аппаратную и программную платформу для разработки и анализа производительности приложений для ускоренных высокопроизводительных вычислений, искусственного интеллекта и научных вычислений.

Позволяет экспериментировать и характеризовать высокопроизводительные серверные системные архитектуры Arm с ускорением NVIDIA.

Проверенная платформа обеспечивает быстрый и легкий запуск и стабильную среду для ускоренного выполнения и оценки кода, анализа производительности, экспериментирования с системой и определения характеристик системы.