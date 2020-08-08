Компьютер iBUYPOWER Slate9050W оснащен процессором Intel Core i5

Корпус системы обеспечивает хорошую вентиляцию, благодаря четырем установленным 120 мм вентиляторам с RGB подсветкой. Система работает на установленной ОС Windows Home 10. Стоимость компьютера iBUYPOWER Slate9050W на рынке США будет начинаться от 799 долларов.
Компания iBUYPOWER выпустила игровой компьютер Slate9050W. На данный момент игровая система доступна на территории США. Компьютер компании основан на базе процессора Intel Core i5 9400F в паре с видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 6 Гб. В системе установлены: 240 Гб SSD-накопитель и HDD-диск на 1 Тб. Оперативная память формата DDR4 на 8 Гб с частотой 2666 МГц.