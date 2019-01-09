Компьютер от Maingear созданный специально для авиасимуляторов

Компания Maingear объединилась с командой Flight Sim для Honeycomb Aeronautical на настольном ПК, предназначенном для любителей симуляторов полета.

Honeycomb by Maingear создан для удовлетворения сложных требований симуляторов самолетов, с поддержкой трех мониторов и встроенным USB для управления педалями руля, дроссельной заслонкой, панелями и другими различными оборудованиями. ПК представляет собой вариант настольной модели Maingear's Vybe, украшенный логотипом Honeycomb.

Базовая модель, которая начинается с 1499 долларов, будет поставляться с видеокартой NVIDIA RTX 2060 и процессором Intel Core i5, которые должны обеспечивать достаточную производительность для типичного симулятора полета. Он также включает в себя педали и штурвал Honeycomb, разработанную для пилотов, в которой используются подлинные аэрокосмические компоненты и та же внутренняя механика, которая используется в сертифицированных эмуляторах премиум-класса, одобренных FAA для использования в полетной подготовке.