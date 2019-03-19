Компьютер с искусственным интеллектом NVIDIA Jetson Nano за $ 99

NVIDIA представила компьютер с искусственным интеллектом начального уровня, Jetson Nano, который предназначен для «разработчиков, производителей и энтузиастов».

NVIDIA утверждает, что 128-ядерный графический процессор Nano на базе Maxwell и четырехъядерный процессор ARM A57 могут обеспечить 472 гигафлопс вычислительной мощности для нейронных сетей, датчиков с высоким разрешением и других функций робототехники, при этом по-прежнему потребляя всего 5 Вт. Устройство работает на Linux и поддерживает множество платформ искусственного интеллекта включая, конечно же собственную NVIDIA. Он оснащен 4 ГБ оперативной памяти, гигабитным Ethernet и входами необходимыми для камер и других устройств. Стоимость компьютера составляет 99 долларов.