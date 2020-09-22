Компьютеры Corsair VENGEANCE i7200 укомплектуют видеокартой серии RTX 30

Corsair обновляет серию готовых компьютеров VENGEANCE i7200. Corsair укомплектует игровые системы видеокартой серии RTX 30, а именно GeForce RTX 3090, 3080 и 3070.

Corsair VENGEANCE i7200 оснащены системой на базе процессора Intel Core 10-го поколения, в паре с видеокартой серии RTX 30 система обеспечит непревзойденную производительность в играх и рабочих приложениях. Система i7200 также комплектуется компонентами компании Corsair, это система жидкостного охлаждения CORSAIR H100i RGB PRO XT, оперативная память CORSAIR VENGEANCE RGB PRO 3200 МГц DDR4, накопитель M.2 NVMe, блок питания RM Series. Все это собирается в новом корпусе Corsair 4000D.

Стоимость системы Corsair VENGEANCE i7200 зависит от конфигурации.