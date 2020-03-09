Компьютеры Dell 2020 XPS Tower будут оснащаться процессорами Intel 10-ого поколения

2020-03-09, Автор - Ramil; Продукт - Dell 2020 XPS Tower; [63]
Компьютеры компании Dell 2020 XPS Tower будут оснащаться процессорами Intel 10-ого поколения. Об этом сообщают представители компании.

Компьютер Dell 2020 XPS Tower предлагает конкурентную цену, дизайн и производительность. Система будет оснащена графическим процессором серии GeForce RTX. Процессором Intel Core 10-ого поколения, включая i3, i5, i7 и i9. Встроенный блок питания на 500 Вт. Материнская плата позволяет установить оперативную память до 64 Гб.

Компьютер разработан для промышленных задач. Дата выхода компьютеров Dell 2020 XPS Tower неизвестна, как и стоимость.

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