Компьютерная игра Biomutant появится в этом году

Игра была представлена еще в 2017 году. Студии THQ Nordic и Experiment 101 сообщили что, игра находиться в финальной стадии разработки.

Игра представляет собой action/RPG с открытым миром на одного игрока. Она будет доступна для Windows, PlayStation 4 и Xbox One. Действие игры происходит в постапокалиптическом мире. В ходе процесса игры персонаж может изучить новые стили боевых искусств, обучаясь у мастеров.

Скорее всего проект появится на каком-то мероприятии в виде анонса, а затем будет объявлена окончательная дата запуска.