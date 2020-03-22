Компьютерная игра Call of Duty: у Warzone добавляет режим игры для соло игроков

2020-03-22, Автор - Ramil; Продукт - Call of Duty: у Warzone; [126]
Разработчики игры Call of Duty: у Warzone добавили новый игровой режим. Теперь режим позволяет играть соло игрокам в режиме выживания. Ранее был только Trios режим, то есть каждая команда состояла из 50 команд.

Режим Solos, является постоянным дополнением к игре. С добавлением режима Solos будет интересно посмотреть, добавит ли Warzone в конце концов режим Duos и Squads для 4 игроков, и если да, то когда. Если вы играете соло, вам все равно придется сражаться против команды состоящих из трех игроков, что ставит вас в невыгодное положение.

Добавление большего количества режимов разделяет пользовательскую базу, что приводит к потенциально более длительному времени ожидания в лобби. Тем не менее, с популярностью игры, надеюсь, это не должно быть проблемой.

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