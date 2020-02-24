Компьютерная игра Dying Light отмечает пятилетие

Компьютерная игра отмечает свое пятилетие. В честь такого события студия Techland объявила о подарков для игроков. Игра будет доступна в библиотеке Steam.

Следом, будут глобальные мероприятия до 19 марта. Будут разыгрываться новые виды оружия (кувалда, двуствольный дробовик) и скины. Будет добавлен новый режим сложности.

Юбилейный комплект для Dying Light предлагает снаряжение ветерана Харрана. Наряду с экипировкой вы получите новую баггирующую краску (Veteran's Ride) и чертежи для трех новых видов оружия.