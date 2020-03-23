Компьютерная игра Horizon Zero Dawn будет поддерживать сверхширокие мониторы

Компьютерная игра Horizon Zero Dawn стала очень популярной на платформе PlayStation. Разработчик теперь же выпускает игру на ПК. Планируемая дата выхода игры, лето 2020 года. Игра будет доступна в магазине Steam.

Разработчик Guerrilla объявила о том, что игра будет поддерживать сверхширокие мониторы. Скриншоты позволяют нам увидеть возможности изображения. Возможно в будущем выйдет обновление которое исправит это.

Однако, Horizon Zero Dawn не будет поддерживать регулируемое поле зрения. Это связано с тем, что изменение FOV слишком сильно компрометирует исходный опыт Horizon Zero Dawn и визуальный стиль.