Konami удаляет игры Metal Gear Solid из цифровых магазинов

Konami на время удаляет несколько игр Metal Gear Solid с цифровых витрин и платформ из-за проблем с лицензированием. Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty и Metal Gear Solid 3: Snake Eater больше не доступны для покупки в цифровом виде. Издатель заявляет, что «работает над обновлением лицензий для избранных архивных материалов, используемых в игре». Это не только отдельные игры, Konami также выпускает комплекты, в которые входят эти игры.

Это повлияет на игры на PlayStation 3, PlayStation Vita, PlayStation Now, Xbox 360, Nintendo 3DS, GOG и NVIDIA Shield. В настоящее время неизвестно, когда MGS2 и MGS3 вернутся в магазины, и сохранит ли Konami отснятый материал под вопросом. Это не первый раз, когда проблемы с лицензированием затрагивают игры после их выпуска. Возможно, вы помните, как Алан Уэйк на некоторое время исчез с витрин после того, как у Remedy истекли права на определенные песни в саундтреке. А потом Rockstar Games на протяжении многих лет удаляла песни из различных игр Grand Theft Auto по той же причине. На самом деле это происходит чаще, чем мы думаем.
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