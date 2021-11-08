Konami вернет деньги за провальное DLC к eFootball

В прошлом месяце Konami отказалась от Pro Evolution Soccer в пользу новой франшизы free-to-play eFootball с обещанием достойного игрового процесса по доступной цене. К сожалению, запуск был не чем иным, как плачевным провалом с плохими моделями игроков, многочисленными сбоями и шумихой по поводу DLC за 40 долларов, который нельзя было даже вернуть до большого обновления версии 1.0, первоначально запланированного на этот месяц. Теперь Konami сообщает, что это обновление переносится на весну 2022 года. Таким образом, компания возмещает игрокам, которые нажали на кнопку покупки столь провального DLC, и вынуждает их переустановить игру. «Если вы предварительно заказали Premium Player Pack и хотите продолжить играть в eFootball 2022, вам нужно будет повторно загрузить основную игру после отмены предварительного заказа. Приносим извинения за неудобства», — написала компания.

Чтобы сделать игру более удобной для использования в ближайшем будущем, Konami выпустила обновление (v0.9.1), «которое, начиная с сегодняшнего дня (5 ноября), последовательно исправляет многочисленные ошибки на каждой платформе». К сожалению, сам издатель почему-то решил не публиковать точный список исправлений, так что мы можем лишь догадываться о том, что там произошло. Более того, трудно быть оптимистичным по отношению к игре, учитывая проблемы, с которыми Konami столкнулась на самом старте. Возможно, через пару релизов франшиза всё же будет выглядеть достойно, но пока что это не так.
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