Концепт MacBook Folio показывает, как будет выглядеть портативный Mac со складным форм-фактором

Говорят, что Apple работает над 20-дюймовым складным MacBook, но может пройти некоторое время, прежде чем появится устройство такого форм-фактора. Концепция MacBook Folio поставляется с поддержкой Touch ID и Face ID. Дизайнер Антонио Де Роса разместил сканер отпечатков пальцев сбоку устройства, заставив его вести себя так же, как iPad Air 4.

Что касается датчиков Face ID, они встроены в вырез, на передней панели верхней части складного MacBook. Мы считаем, что это правильный подход, поскольку он не только обеспечивает дополнительную площадь экрана, но и не портит дизайн.

Клавиатура с сенсорным экраном MacBook Folio служит также дисплеем, если вы хотите получить более широкое представление о том, что вы смотрите. Также есть стилус с поддержкой «Привет, Siri». В целом, MacBook Folio напоминает iPad Pro благодаря закругленным углам и плоским краям.

Из-за очень тонкого корпуса в MacBook Folio нет места для интерфейсов большего размера, чем порты USB-C, и если эта концепция когда-либо воплотится в жизнь, они, вероятно, будут поддерживать Thunderbolt 4 или Thunderbolt 5. Из-за развития, которое идет на создание такого продукта, он должен быть практичным, портативным и многофункциональным.