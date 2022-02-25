Концепт-дизайнер демонстрирует классический Apple Macintosh с обновленным дизайном

Macintosh был началом персонального компьютера, которому многофункциональные машины, такие как iMac, многим обязаны. Apple отошла от своего почти 40-летнего дизайна, но к нему вернулся Ян Зелбо, концептуальный дизайнер, который сотрудничает с информаторами. Как видно из изображений ниже, Зелбо представил, как мог бы выглядеть классический Macintosh, если бы Apple возобновила разработку.

Macintosh включает в себя современные устройства ввода-вывода, такие как порты HDMI и USB Type-C. К сожалению, нет никаких признаков разъема MagSafe, которым Apple оснастила 24-дюймовый iMac, MacBook Pro 14 и MacBook Pro 16 . Также, Ян Зелбо включил фирменный дисплей с вырезом. Дизайнер использовал дисплей с вырезом только в знак уважения к текущему дизайну продуктов Apple.

Хотя Apple вряд ли когда-либо выпустит современную версию Macintosh, ожидается, что в этом году она анонсирует iMac Pro. По слухам, iMac Pro выйдет с 27-дюймовым дисплеем и частотой 120 Гц, а также с процессорами M1 Pro и M1 Max. По слухам, iMac Pro дебютирует этим летом, возможно, во время WWDC 2022.
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