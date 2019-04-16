Концепт электромобиля Audi AI: ME

Ни кто не любит стоять в пробках в час пик, поэтому Audi решила эту проблему с помощью AI: ME, своего последнего городского концепт-кара.

Электромобиль 4-го поколения с автоматическим вождением позволит вам расслабиться и развлечься в автомобиле, а не подвергаться стрессу из-за пробок. Audi AI: ME довольно обычный электромобиль, с аккумулятором 65 кВт-ч, которого должно быть более чем достаточно для езды по городу. Он предназначен как для обычной, так и для самостоятельной езды.

AI: ME имеет футуристическую форму и интерьер, в котором используются переработанные материалы, дерево и композитные материалы. Он также объединяет в себе огни, похожие на митроматричные прожекторы, которые могут общаться с пешеходами. Гарнитура Audi Holoride для виртуальной реальности во многом заимствована у Symbioz от Renault.