Концепт смартфона от Oppo складывается втрое

Oppo продемонстрировала концепт смартфона, который складывается втрое. Концепт дизайн был разработан совместно с дизайн-студией Nendo из Японии.

Компания представила систему с тройным шарниром, в сложенном состоянии смартфон превращается в компактное устройство. В раскрытом состоянии смартфон имеет 7 дюймовый экран, это даст преимущество в играх и при просмотре мультимедийного контента. Размеры экрана позволяют использовать одновременно два приложения, независимо друг от друга.

Для создания такого смартфона понадобятся большие ресурсы. Сможет ли Oppo воплотить в реальность данный концепт в ближайшее время, мы не уверены. Будет следить за новостями компании.