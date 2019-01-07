Концепт устройств для инвалидов от компании Toyota

Автопроизводитель Toyota обнародовал пять концептов оборудования для инвалидов.

Первый проект называется Qolo, гибридный экзоскелет и инвалидная коляска, в котором можно сидеть или стоять.

Второй проект Moby, сервис Italdesign, который предоставит пользователям инвалидных колясок доступ к электрическим устройствам, чтобы помочь им передвигаться по городу.

Третьим является сверхлегкое инвалидное кресло Phoenix Ai может сбалансировать себя, чтобы уменьшить вибрацию и перенастроить себя так, чтобы синхронизироваться с вашим движением.

Четвертый Quix - это экзоскелет, заимствующий технологию восприятия у автомобилей с самостоятельным вождением, чтобы обеспечить движение, которого вы не можете получить от современной технологии.

Пятым является рукав Evowalk от Evolution Devices стимулирует мышцы для улучшения движений у людей, у которых в противном случае были бы проблемы с ходьбой.