Концепт видео складного Samsung Galaxy F

Основываясь на всем что известно об этом телефоне, которое вероятно будет называться Galaxy F, Concept Creator продвигается вперед и создает завораживающее концептуальное видео, которое воображает предстоящее устройство во всей красе и отображает его со всех сторон.

Galaxy F будет использовать два экрана - внутренний - с диагональю 7,3 при открытии и с разрешением 1536x2152, и Cover Display - это основной дисплей, в сложенном положении с диагональю 4.58 и с разрешением 840x1960, соотношением сторон 21:9.