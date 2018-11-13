Концепт видео складного Samsung Galaxy F

2018-11-13, Автор - Ganibal; Продукт - Samsung Galaxy F; [59]
Основываясь на всем что известно об этом телефоне, которое вероятно будет называться Galaxy F, Concept Creator продвигается вперед и создает завораживающее концептуальное видео, которое воображает предстоящее устройство во всей красе и отображает его со всех сторон.

Galaxy F будет использовать два экрана - внутренний - с диагональю 7,3 при открытии и с разрешением 1536x2152, и Cover Display - это основной дисплей, в сложенном положении с диагональю 4.58 и с разрешением 840x1960, соотношением сторон 21:9.

Комментарии:
Intel представила XMM 8160, первый 5G мо...
Intel представила XMM 8160, первый 5G моIntel представила XMM 8160 - первый модем 5G. Это многомодовый модем, поэтому он поддерживает новейшие те...
Подборка лучших фенов для волос...
Подборка лучших фенов для волосБыть привлекательной и красивой, вот что желает каждая женщина и девушка. Но одним желанием не всегда мож...
Samsung Galaxy S9 и S9 + получит новый ц...
Samsung Galaxy S9 и S9 + получит новый цКомпания Samsung уже сегодня выпустит новую версию Galaxy S9 и Galaxy S9 + в цвете Ice Blue, который буде...
Умная стиральная машина. Обзор CANDY Bia...
Умная стиральная машина. Обзор CANDY BiaУмный дом это не только розетки, выключатели и датчики, но и бытовая техника, которой мы привыкли пользов...
Смартфон Asus Zenfone Max Pro (M2) получ...
Смартфон Asus Zenfone Max Pro (M2) получАвторитетный искатель утечек Роланд Квандт поделился информацией о некоем смартфоне Asus, который имеет м...
Samsung Galaxy S9 в градиентной расцветк...
Samsung Galaxy S9 в градиентной расцветкКомпания Samsung выпустила в Китае новую версию флагманских смартфонов Galaxy S9 и Galaxy S9+, которая от...
Смартфон Vivo Y95 с поддержкой NFC посту...
Смартфон Vivo Y95 с поддержкой NFC постуКомпания Vivo объявила о старте продаж в России своего первого смартфона с поддержкой NFC — Vivo Y95. Сма...
Представлен ридер ONYX BOOX Euclid...
Представлен ридер ONYX BOOX Euclid МакЦентр представили ONYX BOOX Euclid, продолжающую серию устройств для чтения с большими дисплеями. Нов...
Поделиться в социальных сетях:


Умная стиральная машина. Обзор CANDY Bianca BWM4 147PH6/1 и Candy Bianca BWM4 147PH6R/1Умная стиральная машина. Обзор CANDY Bianca BWM4 147PH6/1 и Candy Bianca BWM4 147PH6R/1
Обзор iLife V50. Функциональный и недорогой робот-пылесосОбзор iLife V50. Функциональный и недорогой робот-пылесос
Обзор WD Red 8 TB (WD80EFZX). Жесткий диск для NAS и RAIDОбзор WD Red 8 TB (WD80EFZX). Жесткий диск для NAS и RAID
Обзор Vivo Y95. Смартфон с экраном Halo FullView и NFCОбзор Vivo Y95. Смартфон с экраном Halo FullView и NFC
Обзор SanDisk Ultra Dual Drive m3.0 64GB. Флешка для смартфонов и планшетов с microUSBОбзор SanDisk Ultra Dual Drive m3.0 64GB. Флешка для смартфонов и планшетов с microUSB
Предварительный обзор Xiaomi Mi Notebook...
Предварительный обзор Xiaomi Mi NotebookБольшинство современных пользователей считает, что лучшим ноутбуком на рынке является MacBook. Частично я...
Обзор TSIOQUE. Красивая головоломка...
Обзор TSIOQUE. Красивая головоломкаДовелось мне поиграть в довольно забавную и увлекательную игру под названием TSIOQUE. Стоит отметить, что...
Обзор Corsair Vengeance 5180 Gaming PC. ...
Обзор Corsair Vengeance 5180 Gaming PC. В последнее время множество производителей игровых железок стали выпускать свои собственные полноценные к...
Обзор Thief Simulator. Жулик, не воруй!...
Обзор Thief Simulator. Жулик, не воруй!Изначально я очень скептически отнесся к игре про вора. Симуляторов подобного плана было очень много, но ...
Предварительный обзор Zhongshan Subor Z+...
Предварительный обзор Zhongshan Subor Z+Некоторое время назад в сети появилась информация о китайском игровом компьютере, который вроде как долже...
Предварительный обзор Yongnuo YN450. Фот...
Предварительный обзор Yongnuo YN450. ФотПроизводители мобильных телефонов постоянно соревнуются в плане производительности своих устройств, качес...
Предварительный обзор Thermaltake Versa ...
Предварительный обзор Thermaltake Versa Все мы понимаем, что современный пользователь при сборке персонального компьютера хочет получить не тольк...
Обзор Press Inc. Нестандартный кликер...
Обзор Press Inc. Нестандартный кликерНе могу сказать, что я большой фанат залипать в подобного рода игры, но Press Inc. прямо затянула на очен...
Предварительный обзор AOC C32V1Q. Стильн...
Предварительный обзор AOC C32V1Q. СтильнВ последнее время мониторы с разрешением 4К пользуются повышенным спросом — они стоят заметно дешевле, че...
Обзор Apparition. Вам будет страшно...
Обзор Apparition. Вам будет страшноВ последнее время к нам в реакцию присылают массу интересных и довольно необычных проектов. Некоторые из ...
Avast представила новые продукты для защ...
Avast представила новые продукты для защПо заявлениям представителей компании Avast, киберпреступления в современном мире выходят на первый план,...
Предварительный обзор Vivo Y93. Отличный...
Предварительный обзор Vivo Y93. ОтличныйВ последнее время производители смартфонов все чаще радуют нас доступными моделями, которые при этом обла...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor