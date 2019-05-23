Этот набор концептуальных наушников - Aura PEBL, был разработан для будущего, которое сосредоточено вокруг дополненной и виртуальной реальности. Наушники имеют компактный дизайн, который предназначен для того, чтобы его можно было надеть на край уха и приступить к работе, обеспечивая высококачественное звучание.

Концептуальные наушники Aura PEBL оснащены 6-миллиметровым драйвером в каждом устройстве, чтобы обеспечить исключительную обратную связь для любого жанра музыки или аудио. Чехол для зарядки соответствует органической форме наушников и имитирует галькообразную форму. Справедливо сказать, что эта пара красиво оформленных наушников граничит с модными аксессуарами.