Конфиденциальность на мобильных устройствах

Cloudfare в апреле запустила свою услугу 1.1.1.1 в качестве улучшения конфиденциальности и производительности для пользователей ПК, и данная технология доступна и для мобильных пользователей.

Компания выпустила приложение 1.1.1.1 для Android и iOS, которые включают и выключают службу DNS одним нажатием кнопки. До тех пор, пока он включен, вашему интернет-провайдеру будет сложнее отслеживать историю вашего веб-сайта, блокировать сайты или перенаправлять трафик. Вы также можете увидеть улучшения производительности, особенно в тех областях, где соединения не особенно быстры. Служба остается свободной, и для этого есть прагматические причины. Он не только служит механизмом рекламы Cloudflare, но и потенциально повышает производительность самих сайтов. Существуют, безусловно, альтернативные варианты DNS, и это всего лишь одна часть более широкой стратегии безопасности.