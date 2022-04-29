Консоль OneXPlayer 8.4 на Ryzen 7 5800U появилась в продаже

Компания OneXPlayer дала старт продажам игровой консоли OneXplayer 8.4 с процессором AMD Ryzen 7 5800U. Цена данного варианта составляет 1450 долларов, хотя, например, более мощная Steam Deck стоит 650 долларов в топовой конфигурации. В базовом варианте консоль оснащается 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ. Версия с 2 ТБ стоит 1630 долларов. Напомним, что OneXplayer 8.4 также оснащается крупным 8,4-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 пикселей. Конкуренты таким дисплеем похвастаться не могут. С другой стороны, столь большой экран с высоким разрешением повышает нагрузку на графический ускоритель.