Консоль OneXPlayer 8.4 на Ryzen 7 5800U появилась в продаже Компания OneXPlayer дала старт продажам игровой консоли OneXplayer 8.4 с процессором AMD Ryzen 7 5800U. Цена данного варианта составляет 1450 долларов, хотя, например, более мощная Steam Deck стоит 650 долларов в топовой конфигурации. В базовом варианте консоль оснащается 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ. Версия с 2 ТБ стоит 1630 долларов. Напомним, что OneXplayer 8.4 также оснащается крупным 8,4-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 пикселей. Конкуренты таким дисплеем похвастаться не могут. С другой стороны, столь большой экран с высоким разрешением повышает нагрузку на графический ускоритель. Компания OneXPlayer дала старт продажам игровой консоли OneXplayer 8.4 с процессором AMD Ryzen 7 5800U. Цена данного варианта составляет 1450 долларов, хотя, например, более мощная Steam Deck стоит 650 долларов в топовой конфигурации. В базовом варианте консоль оснащается 16 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ. Версия с 2 ТБ стоит 1630 долларов. Напомним, что OneXplayer 8.4 также оснащается крупным 8,4-дюймовым экраном с разрешением 2560:1600 пикселей. Конкуренты таким дисплеем похвастаться не могут. С другой стороны, столь большой экран с высоким разрешением повышает нагрузку на графический ускоритель. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Вчера 21:18 . Продукт - OneXPlayer 8.4

Трейлер Halo Infinite Season 2: Lone Wolves демонстрирует но…

В прошлом месяце Xbox и 343 Industries объявили, что 2-й сезон многопользовательской игры Halo Infinite н… В прошлом месяце Xbox и 343 Industries объявили, что 2-й сезон многопользовательской игры Halo Infinite н…

Обновление Battlefield 2042 4.0 добавляет голосовой чат…

Завтра выходит обновление 4.0 для Battlefield 2042 и как следует из круглого числа, оно довольно большое.… Завтра выходит обновление 4.0 для Battlefield 2042 и как следует из круглого числа, оно довольно большое.…

Farming Simulator 22 – анонсировано первое дополнение Antoni…

Встречайте компактные и универсальные тракторы для роскошных виноградников: издатель и разработчик GIANTS… Встречайте компактные и универсальные тракторы для роскошных виноградников: издатель и разработчик GIANTS…

Epic заявляет, что существует более 500 миллионов учетных з…

Epic Games объявила, что в настоящее время существует более 500 миллионов учетных записей Epic Games. Это… Epic Games объявила, что в настоящее время существует более 500 миллионов учетных записей Epic Games. Это…

Рынок мобильных игр больше, чем рынок консолей и ПК вместе в…

На рынке видеоигр всегда доминировали консоли и ПК. Мобильные игры появились совсем недавно, но с тех пор… На рынке видеоигр всегда доминировали консоли и ПК. Мобильные игры появились совсем недавно, но с тех пор…

Выпущена бесплатная игра Valve Short Aperture Desk Job…

Хотя для Steam Deck пока не существует флагманской игры, Valve разработала «бесплатную игровую короткомет… Хотя для Steam Deck пока не существует флагманской игры, Valve разработала «бесплатную игровую короткомет…

Первый сезон в Battlefield 2042 отложили из-за багов…

Battlefield 2042, мягко говоря, имеет недостатки, и разработчики пересматривают свой график запуска опред… Battlefield 2042, мягко говоря, имеет недостатки, и разработчики пересматривают свой график запуска опред…