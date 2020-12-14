Консоли возвращаются в продажу

На момент релиза приставок PlayStation 5 и Xbox Series X|S стало ясно, что производитель не смог обеспечить пользователей достаточным количеством единиц, чтобы вы могли спокойно купить продукт и играть в игры. На деле оказалось, что пользователю нужно было оставлять массу предварительных заказов в различных магазинов и разве что надеяться, что повезет. Теперь производители вроде как исправили ситуацию, предоставляя возможность пользователю получить консоль без различных трудностей. Но здесь стоит отметить, что пока это лишь предварительная информация от достоверных источников. На момент последующих волн поставок всё может кардинально измениться, особенно если речь идет о редких вариантах приставок, в которых нет оптического привода.