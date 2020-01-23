Контроллер Sony PS5 будет оснащен поддержкой голосовых команд

Компания Sony подтвердила, что выпустит PlayStation 5 в конце этого года. Месяц назад она опубликовала новый логотип для консоли. Компании осталось представить аппаратный дизайн будущей игровой приставки. Ходят слухи, что новый контроллер будет называться DualShock 5.

По новым данным, игровой контроллер будет поддерживать функцию голосового помощника. Sony планирует установить микрофон на контроллер. Это похоже на умные динамики, таких как Amazon Echo с поддержкой Alexa.

Насколько мощной будет эта новая система на основе интеллектуальных голосовых команд для контроллера и какие функции она будет поддерживать мы можем узнать на ближайших крупных мероприятиях, например Computex 2020, который пройдет этим летом.