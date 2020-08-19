Корпорация IBM представила первый 7-нм процессор

Корпорация IBM анонсировала чип Power10 - это процессор премиум-класса для центров обработки данных, разработанный для корпоративного гибридного облака. Для тех, кто не знает, это первый коммерческий 7-нм процессор IBM, созданный компанией Samsung.

Благодаря увеличению емкости и энергоэффективности в три раза при той же диапазоне мощности, что и Power9, процессор Power10 получил в четыре раза больше механизмов шифрования AES на ядро ​​по сравнению с его предшественником, что обеспечивает высокую производительность шифрования. Новая архитектура процессорных ядер в процессоре IBM Power10 включает ускоритель матричных операций (Matrix Math Accelerator), который обеспечивает повышение скорости логического вывода ИИ при вычислениях с точностью FP32, BFloat16 и INT8 в 10, 15 и 20 раз соответственно, чем процессор IBM Power9.