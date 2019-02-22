Космический корабль Hayabusa 2 успешно приземлился на астероид

Японский космический корабль Hayabusa 2 успешно приземлился на поверхности астероида Рюгу, для выполнения своей задачи, сбора образцов пыли. Спуск корабля начался 21 февраля в 6 часов утра по японскому времени, тогда он сфотографировал то, что увидел, приближаясь к астероиду.

Эта операция должна была состояться еще в октябре, но наземная группа, обнаружили на поверхности Рюгу, слишком большой слой гравия. Они проводили эксперименты в лаборатории, прежде чем приступить к операции. Теперь, когда эта попытка оказалась успешной, ожидается, что в конце этого года они выпустят взрывчатку в астероид, чтобы создать кратер и собрать дополнительные фрагменты для изучения астероида.