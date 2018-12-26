Крышки люков помогут в расширении покрытия 5G

5G будет представлять новое поколение в сотовых сетях, он очень быстрый, но прискорбным недостатком является то, что зона покрытия пока весьма ограничена. В Великобритании инженеры Vodafone, возможно, придумали уникальный способ помочь расширить покрытие 5G, и это делается путем встраивания антенн в крышки люков. Эта технология позволит избавится от вышек сотовой связи, которые могут быть неудобно размещены на зданиях или разрушать эстетику окрестностей. Эта технология уже используется для покрытия 4G, но инженеры Vodafone считают, что это можно применить и к 5G.

Есть опасения, что металл в крышках люков может мешать мобильным сигналам, но, по словам старшего менеджера по развертыванию сети Vodafone UK, этого не произойдет. «Люк-колодец не мешает мобильным сигналам, хотя и существует небольшой уровень потери мощности. Этот момент учитывается при проектировании».