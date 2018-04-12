Крис Хук покинет компанию AMD

AMD попрощается с другим ветераном штата, в этот раз это - Крис Хук, старший директор компании по маркетингу глобальных продуктов, покидает компанию в этом месяце. Он присоединился к ATI в 2001 году и стал неотъемлемой частью компании.Крюк присоединился к ATI еще в те дни, когда продвигал и продавал GPU продукты, а позже, поскольку спектр технологий расширился, что ATI / AMD и чипы в них, вместе с Raja Koduri (который сейчас работает для Intel) он сформировал Radeon Technologies Group.