Крошечная камера OPKIXOne

Запечатлите незабываемые моменты из жизни, с помощью миниатюрной видеокамеры OPKIXOne.

OPKIXOne может похвастаться разрешением 1080 × 1080 при 30 кадрах в секунду. Корпус камеры изготовлен из аэрокосмического алюминия и отличается прочностью и долговечностью. Так же крышка объектива из сапфирового стекла помогает защищать объектив. OPKIXOne весом менее половины унции позволяет легко запечатлеть то, что вы видите.

Крошечная носимая видеокамера поставляется с 4 ГБ дискового пространства, что вполне достаточно для 15 минутного видео. Кроме того, корпус передает данные с вашей камеры на ваше устройство во время зарядки. В приложении EIS даже предусмотрена стабилизация изображения для получения четких кадров. Стоимость камеры составляет 495 долларов.