Крошечный автомобиль Honda Urban EV Concept

Honda продемонстрировала в живую Женеве электронный прототип Honda Urban EV Concept. Это заднеприводный автомобиль с пробегом 200 км/ч может зарядиться с нуля до 80 процентов примерно за 30 минут.

В дополнение к его ретро-шику, интерьер представляет собой скрещивание из деревянных панелей и новейших технологий. Результатом является удивительно стильная приборная панель, которая сочетает в себе то, что нам нравится в прошлом, с тем, что мы ожидаем от автомобилей настоящего. Одним из наиболее смелых элементов дизайна автомобиля является размещение зарядного порта непосредственно на капоте под черной дверцей. Сама дверь выступает в качестве элемента дизайна, который подчеркивает энергетические средства автомобиля. В Honda Urban EV Concept также есть боковые камеры вместо зеркал.