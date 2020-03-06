Добавление кросс-плея для онлайн игры MMORPG Black Desert Online

Кросс-плей между игроками PlayStation 4 и Xbox One теперь официально транслируется в MMORPG Black Desert Online, объявляет разработчик Pearl Abyss. Размер обновления будет составлять около 4 Гб памяти.

Версия игры PlayStation 4 получила новые классы Archer и Kamasylvia, в дальнейшем герои будут добавлены для версии Xbox One. Обладатели PS4 и Xbox One смогут сыграть в режимах Conquest Wars и Node Wars. Игроки разных платформ смогут объединиться в гильдии. Перенос аккаунтов между платформами, к сожалению не возможен.