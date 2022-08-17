Кроссовер Chery Tiggo 9 показали на фото

Компания Chery готовит к выпуску новый кроссовер под названием - Tiggo 9. Информация о нем появилась еще в прошлом году. На данный момент автомобиль проходит различные тесты и испытания.

Кроссовер получит выдвижные дверные ручки премиум-класса и новый дизайн. Он построен на платформе T2X, а по габаритам он больше модели Tiggo 8 Pro. Размеры составят 4780 х 1920 х 1700 мм при колесной базе 2800 мм. Chery Tiggo 9 будет доступен в 5-, 6- и 7-местной версиях с 1,6- или 2-литровыми турбомоторами, а также 7-ступенчатым «роботом». Привод может быть передним или полным.

Chery Tiggo 9 будет иметь безрамочную решетку радиатора, светодиодные фары и многое другое. Более подробные функции и технические характеристики кроссовера раскроют в ближайшее время.

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