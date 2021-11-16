Кроссовер Mazda CX-50 официально выпущен

Mazda запускает новый внедорожник в США, кроссовер Mazda CX-50, автомобиль будет запущен в производство на заводе Mazda Toyota Manufacturing (MTM) в Хантсвилле, штат Алабама, в январе 2022 года. Новый кроссовер Mazda CX-50 будет оснащаться атмосферным двигателем Skyactiv-G 2.5 или Skyactiv-G 2.5 Turbo, а также шестиступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

CX-50 создает новое выражение стиля в линейке Mazda, сочетающей в себе поразительный дизайн Kodo бренда с возможностью присутствия на улице, которая уважительно взаимодействует с окружающей средой. Обтекаемый, длинный силуэт и широкая посадка придают автомобилю динамические пропорции, которые уравновешивают элементы дизайна, направленные на повышение прочности на открытом воздухе. Как и ожидалось от любой нынешней Mazda, интерьер CX-50 хорошо продуман и имеет компоновку, ориентированную на водителя. Сочетание материалов сидений и деталей, вдохновленных техническим современным оборудованием для активного отдыха, помогает создать гостеприимную атмосферу, подходящую как для авантюристов, так и для тех, кто только начинает свой путь к активному образу жизни. Новый панорамный люк на крыше, помогает пассажирам чувствовать себя более связанными с природой. CX-50 также представит новые варианты цвета.

В то время как интерьер обеспечивает комфорт всем пассажирам, грузовое пространство продуманно спроектировано так, чтобы поддерживать и проводить активный отдых на открытом воздухе. Высота и длина автомобиля идеально подходят для простой загрузки и крепления обычного уличного оборудования. Кроме того, высокопрочные рейлинги на крыше, усиленные центральные стойки и дверные косяки повышают удобство крепления оборудования на крыше CX-50. Этот совершенно новый автомобиль поможет клиентам исследовать природу, не жертвуя индивидуальным дизайном или динамичным вождением.

Комментарии и отзывы Mazda CX-50
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