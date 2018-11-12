Квантовый компас заменит GPS навигацию

GPS является жизненно важным для современной навигации, но если спутник терпит неудачу или есть какая то помеха, GPS быстро становится бесполезным. Ученые продемонстрировали «коммерчески жизнеспособный» квантовый акселерометр, который мог бы обеспечить навигацию без GPS или других спутниковых технологий. Устройство использует лазеры для охлаждения атомов до чрезвычайно низких температур, а затем измеряет квантовые волновые свойства этих атомов, когда они реагируют на ускорение. В результате получается чрезвычайно чувствительное устройство, которое также значительно надежнее обычных акселерометров.

Как вы могли заметить, глядя на фотографию выше, этот квантовый «компас» не готов заменить акселерометр в телефоне. Пока он готов только для кораблей, поездов и других крупных транспортных средств, где требования к размеру и мощности не являются основными факторами.