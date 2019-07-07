Квартет дронов-граффитчиков

Готовое граффити получилось трехцветным, с послойно нанесенными штрихами. Картина представляет собой коллаж, состоящий из около 100 картинок. Все изображения прошли тщательный отбор в рамках конкурса, на который прислали более 1200 работ.Каждый из четырех аппаратов оснастили баллончиком с краской. Импровизированное «полотно» размером 14 на 12 метров дроны раскрашивали в течение двух дней. Непрерывное время полета при этом составило 12 часов. Система управления отслеживала местоположение каждого устройства относительно друг друга с помощью камер. Полученные данные анализировались посредством нейронной сети.О стоимости новинки пока неизвестно.