LAN‑финал Warface Open Cup XV с 28 февраля

С 28 февраля 2020 года на арене WINSTRIKE восемь сильнейших команд сразятся между собой за 5.5 миллионов рублей. Турнир называется Warface Open Cup XV.

Участников распределили на две группы по четыре команды в каждой, где они сыграют в формате GSL.

Команды, занявшие последние два места в группе, покинут соревнование. А в плей-офф пройдут только по две команды.

Победители турнира получат 2,1 миллионов рублей, а за второе место выплатят 1,1 миллионов рублей. Трансляция турнира можно будет посмотреть на площадке Twitch и YouTube.