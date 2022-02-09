LG Display готовится начать производство OLED-панелей для Apple iPad

Apple постепенно переходит на OLED-панели на своих устройствах. Компания уже использует OLED-дисплеи на iPhone и Apple Watch, и теперь ожидается, что в ближайшее время компания будет использовать их на iPad и Mac. В новом отчете утверждается, что LG Display готовит оборудование на своих предприятиях и реконфигурирует производственную линию для производства OLED-панелей для будущих iPad.

LG Display перемещает производственное оборудование со своих линий E5 на заводе в Гуми, Южная Корея, на другой завод компании в Паджу. LG планирует начать массовое производство своих OLED-панелей на заводе в Паджу в 2024 году. Однако ожидается, что Apple выпустит первый iPad с OLED-дисплеем в следующем году, скорее всего, с панелью от Samsung.