LG Electronics объединилась с IBM Quantum для продвижения отраслевых приложений квантовых вычислений

LG Electronics стремится исследовать применение квантовых вычислений в промышленности для поддержки больших данных, искусственного интеллекта, подключенных автомобилей, цифровой трансформации, IoT и приложений робототехники, которые требуют обработки большого объема данных. Благодаря IBM Quantum компания LG может использовать достижения в области аппаратного и программного обеспечения и приложений для квантовых вычислений по мере их появления в соответствии с дорожной картой IBM в области квантовых вычислений. Используя технологию IBM Quantum, LG проведет обучение своих сотрудников, что позволит LG исследовать, как потенциальные прорывы могут быть применены в ее отрасли.