LG Electronics объединилась с IBM Quantum для продвижения отраслевых приложений квантовых вычислений

Сегодня IBM объявила о том, что LG Electronics присоединилась к IBM Quantum Network для продвижения отраслевых приложений квантовых вычислений. Присоединившись к IBM Quantum Network, IBM предоставит LG Electronics доступ к системам квантовых вычислений IBM, а также к опыту IBM в области квантовых вычислений и Qiskit, пакету разработки программного обеспечения IBM с открытым исходным кодом для квантовой информации.

LG Electronics стремится исследовать применение квантовых вычислений в промышленности для поддержки больших данных, искусственного интеллекта, подключенных автомобилей, цифровой трансформации, IoT и приложений робототехники, которые требуют обработки большого объема данных. Благодаря IBM Quantum компания LG может использовать достижения в области аппаратного и программного обеспечения и приложений для квантовых вычислений по мере их появления в соответствии с дорожной картой IBM в области квантовых вычислений. Используя технологию IBM Quantum, LG проведет обучение своих сотрудников, что позволит LG исследовать, как потенциальные прорывы могут быть применены в ее отрасли.
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