LG анонсирует складной дисплей для автомобилей

Корейский технологический гигант LG подал новую заявку на патент на складной дисплей для информационно-развлекательной системы в автомобиле. Патент подан во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС) и демонстрирует уникальный складной автомобильный дисплей. Согласно патенту, складной автомобильный дисплей похож на складной телефон, который LG продемонстрировала ранее в этом году. Тем не менее, проект складных телефонов уже завершен, и LG, похоже, сосредоточилась на складных гаджетах для автомобилей и других развлекательных устройств.

Если взглянуть на устройство, панель дисплея разворачивается с экрана меньшего размера на дисплей большего размера. Интересно, что на панели может отображаться контент, даже когда он сложен или развернут. Предполагается, что он будет использовать популярную технологию выдвижного дисплея.

Поскольку он складной, ожидается, что он сэкономит место в разложенном виде.
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