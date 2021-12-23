LG демонстрирует прогресс в технологии 6G на корейской выставке

Стремление к ультрасовременной связи с высокооктановыми сетевыми скоростями - это область исследований, которая продолжает расширяться. Подразделения исследований и разработок крупных производителей смартфонов продолжают ощущать себя первооткрывателями. Huawei и несколько других компаний продемонстрировали отрывки того, чего можно достичь с помощью технологии 6G.

Корейский технологический гигант LG продемонстрирует технологию 6G во время своего участия в Корейской выставке науки и технологий. LG впервые представит усилитель мощности для 6G совместно с Исследовательским институтом Фраунгофера, Германия. LG уже протестировала усилитель мощности 6G в Берлине в августе 2021 года. Компания смогла успешно передать и принять беспроводные данные на 100-метровом в прямом расстоянии на открытом воздухе с использованием диапазона частот 6G. Усилитель мощности предназначен для обеспечения достаточного усиления частоты передачи для сверхширокополосной беспроводной связи. Полоса частот в терагерцовом диапазоне 6G обеспечит сверхвысокую скорость передачи данных. Скорость сети 6G могла достигать 1 терабит в секунду. Компания также продемонстрировала свою технологию адаптивного формирования луча для повышения качества данных в партнерстве с Keysight Technologies.