LG демонстрирует прогресс в технологии 6G на корейской выставке

Стремление к ультрасовременной связи с высокооктановыми сетевыми скоростями - это область исследований, которая продолжает расширяться. Подразделения исследований и разработок крупных производителей смартфонов продолжают ощущать себя первооткрывателями. Huawei и несколько других компаний продемонстрировали отрывки того, чего можно достичь с помощью технологии 6G.

Корейский технологический гигант LG продемонстрирует технологию 6G во время своего участия в Корейской выставке науки и технологий. LG впервые представит усилитель мощности для 6G совместно с Исследовательским институтом Фраунгофера, Германия. LG уже протестировала усилитель мощности 6G в Берлине в августе 2021 года. Компания смогла успешно передать и принять беспроводные данные на 100-метровом в прямом расстоянии на открытом воздухе с использованием диапазона частот 6G. Усилитель мощности предназначен для обеспечения достаточного усиления частоты передачи для сверхширокополосной беспроводной связи. Полоса частот в терагерцовом диапазоне 6G обеспечит сверхвысокую скорость передачи данных. Скорость сети 6G могла достигать 1 терабит в секунду. Компания также продемонстрировала свою технологию адаптивного формирования луча для повышения качества данных в партнерстве с Keysight Technologies.
Комментарии и отзывы LG
Intel продвигает закон Мура…
Intel продвигает закон МураНеустанно следуя закону Мура, Intel представляет ключевые прорывы в области транзисторов и квантовой физи…
Skinetic Haptic VR - жилет который перенесет вас в метавселе…
Skinetic Haptic VR - жилет который перенесет вас в метавселеActronika представила виртуальный тактильный жилет Skinetic Haptic VR. Skinetic позволяет пользователям и…
USB-IF представят новые сертифицированные логотипы Type-C…
USB-IF представят новые сертифицированные логотипы Type-CФорум разработчиков USB, это люди ответственные за принятие решения о том, сколько раз вы поворачивает…
Netgear представляет первую в мире четырехдиапазонную систем…
Netgear представляет первую в мире четырехдиапазонную системNetgear на этой неделе представила первый в мире четырехдиапазонную систему WiFi 6E, Orbi Mesh WiFi 6E Sy…
Производство гарнитуры AR от Apple перенесено на конец 2022 …
Производство гарнитуры AR от Apple перенесено на конец 2022 Компания Apple оповестила о том что производство гарнитуры AR от Apple перенесено на четвертый квартал 20…
Xiaomi совершает прорыв в технологии аккумуляторов…
Xiaomi совершает прорыв в технологии аккумуляторовXiaomi объявила о новом прорыве в технологии аккумуляторов, который уменьшает их размер на 10%, что позво…
Новый Onewheel GT может проехать 50 километров без подзарядк…
Новый Onewheel GT может проехать 50 километров без подзарядкКалифорнийский стартап Future Motion представил две новые версии своего самобалансирующегося электромобил…
Sony разрабатывает первую в мире технологию многослойного CM…
Sony разрабатывает первую в мире технологию многослойного CMSony Semiconductor Solutions Corporation преуспела в разработке первой в мире технологии многослойных CMO…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor