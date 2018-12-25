LG готовит игровой ПК

В интернете появилась информация о том, что компания LG вроде как планирует вскоре анонсировать свой собственный игровой компьютер. Даже есть фотографии корпуса, который, по словам инсайдеров, будут использовать за основу данного продукта. Конечно, информация пока что носит характер слухов и говорить с уверенностью никто не может, но нам очень хочется верить, что производитель реально выпустить свой игровой ПК. Это позволит выбирать из большего количества устройств на рынке, да и сам тренд выпуска полноценных компьютеров в последнее время приносит лишь пользу. Цены стали ниже, готовые ПК пользуются спросом и вполне оправдывают немного завышенную цену. Осталось дождаться официального анонса новой системы и посмотреть на то, что производитель нам предложит. Если ПК будет мощным за свои деньги, то почему бы и не взять.