LG может выпустить очки дополненной реальности в 2021 году

Компания LG в настоящее время трудится вместе с оператором мобильной связи Японии NTT Docomo над парой очков AR. Ожидается, что очки AR будут очень легкими - менее 80 г. Как сообщается, прототип очков LG AR находится в стадии разработки, а коммерческая версия должна появится уже в 2021 году. Ключевые характеристики и внешний вид держатся в секрете. Также остается неизвестным насколько они будут зависеть от подключенного телефона, или у них будет сложное программное обеспечение.

Apple также работает над очками AR, которые, будут называться Apple Glasses. Они могут быть выпущены в начале 2022 года.