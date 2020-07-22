LG может выпустить очки дополненной реальности в 2021 году

Компания LG в настоящее время трудится вместе с оператором мобильной связи Японии NTT Docomo над парой очков AR. Ожидается, что очки AR будут очень легкими - менее 80 г. Как сообщается, прототип очков LG AR находится в стадии разработки, а коммерческая версия должна появится уже в 2021 году. Ключевые характеристики и внешний вид держатся в секрете. Также остается неизвестным насколько они будут зависеть от подключенного телефона, или у них будет сложное программное обеспечение.

Apple также работает над очками AR, которые, будут называться Apple Glasses. Они могут быть выпущены в начале 2022 года.
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LG может выпустить очки дополненной реальности в 2021 году

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