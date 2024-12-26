LG показала лампу-ночник для выращивания цветов в доме

Сегодня появилась интересная новость о том, что компания LG разработала новую лампу, которая одновременно служит мини-садом для дома. Суть в том, что новая лампа, которую компания представит на выставке CES в январе 2025 года, работает как регулируемое освещение для выращивания растений в лотке под ней, попутно освещая помещение. Лампа имеет два режима освещения — направленный вниз свет днём, который помогает росту растений, и свет, направленный вверх, ночью, чтобы создавать уютную атмосферу в доме. Устройство оснащено встроенным резервуаром для воды объёмом около 5,7 литра и автоматически подает нужное количество воды и питательных веществ в зависимости от количества и типа выращиваемых растений.

Кроме того, LG покажет на CES более компактный вариант лампы, выполненный в виде прикроватного столика с аналогичной функцией выращивания растений под светом. Обе модели совместимы с приложением LG ThinQ, что позволяет удалённо регулировать настройки освещения и управлять графиком выращивания. При этом стоит напомнить, что это не первый опыт LG в создании технологий для домашнего садоводства. В 2019 году компания представила устройство для выращивания растений LG Tiiun, а позже выпустила более компактные версии этого гаджета. Новая же лампа отличается увеличенным объёмом резервуара для воды по сравнению с предыдущими моделями, но пока что никакой информации о том, когда именно будет продаваться устройство, нет. Как и хотя бы намёка на цену.