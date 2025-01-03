LG предлставит сразу два новых проектора

Компания LG представит на выставке CES 2025 сразу два универсальных проектора для современного интерьера — эти устройства работают на платформе webOS и поддерживают популярные стриминговые приложения, выглядят достаточно стильно, но могут не оправдать высокую стоимость на момент релиза. При этом стоит отметить, что грядущая модель LG PF600U представляет собой сразу три устройства в одном — это проектор с разрешением Full HD, Bluetooth-динамик и напольная лампа. Вес новинки составляет 7,5 кг, в комплекте идут два динамика с неизвестными на данный момент характеристиками и LED-лампа, поддерживающая девять цветов и пять уровней яркости.

Проектор оснащён поворотной головкой с углом наклона 110 градусов и функцией автоматической настройки изображения, что упрощает калибровку картинки при перемещении лампы по комнате. Однако яркость составляет всего 300 ANSI люмен, поэтому изображение с разрешением 1920x1080 пикселей будет выглядеть достойно только в условиях полной темноты. Второе устройство под названием CineBeam S представляет собой ультракороткофокусный проектор компактных размеров, который можно разместить вплотную к стене или, лучше всего, использовать с экраном с функцией подавления окружающего света. Он способен проецировать большое 4K-изображение благодаря лазерному источнику света, плюс устройство оснащено встроенными стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos. Цен, конечно, пока что нет, они будут позже.
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