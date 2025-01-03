LG предлставит сразу два новых проектора

Проектор оснащён поворотной головкой с углом наклона 110 градусов и функцией автоматической настройки изображения, что упрощает калибровку картинки при перемещении лампы по комнате. Однако яркость составляет всего 300 ANSI люмен, поэтому изображение с разрешением 1920x1080 пикселей будет выглядеть достойно только в условиях полной темноты. Второе устройство под названием CineBeam S представляет собой ультракороткофокусный проектор компактных размеров, который можно разместить вплотную к стене или, лучше всего, использовать с экраном с функцией подавления окружающего света. Он способен проецировать большое 4K-изображение благодаря лазерному источнику света, плюс устройство оснащено встроенными стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos. Цен, конечно, пока что нет, они будут позже.