LG представила камеру Smart Cam для умных телевизоров

Компания LG Electronics официально объявила о мировом релизе новой видеокамеры Smart Cam, которая, вероятно, будет пользоваться большим спросом. Smart Cam — это видеокамера с разрешением Full HD, оснащённая встроенным микрофоном и функцией мультипросмотра, которая достаточно легко интегрируется с умными телевизорами LG на базе операционной системы webOS, обеспечивая улучшенное взаимодействие пользователя с широким спектром премиальных приложений и сервисов. Это позволяет удобно проводить видеозвонки и конференции, получать больше удовольствия от занятий домашним фитнесом и не только. Сам производитель заявил, что создал данную камеру, чтобы удовлетворить разнообразные потребности клиентов, пользующихся различными сервисами на своих умных телевизорах LG.

Совместимая со многими сервисами, доступными на платформе webOS, камера Smart Cam открывает возможность интерактивного взаимодействия с различного рода софтом. Например, пользователи теперь могут легко связываться с коллегами, клиентами, семьёй или друзьями с помощью RemoteMeeting — инновационного веб-сервиса видеоконференций, который также работает на компьютерах, ноутбуках и смартфонах. Правда, хотя новинка официально представлена, пока что цены названы далеко не для всех рынков, да и на самом деле это очень нишевый продукт, так что цена у него будет сильно доступной. Да и в целом на рынке камер для телевизоров в последнее время становятся всё более премиальным продуктом.