LG представила лазерный проектор CineBeam HU810P 4K

LG анонсировала новый высококлассный проектор CineBeam HU810P 4K. Новый лазерный проектор призван обеспечить полное погружение в кинотеатр.

Новый лазерный проектор появился на фоне пандемии коронавируса, когда театры и кинозалы закрыты в течение длительного времени. LG CineBeam HU810P 4K выполняет роль домашнего кинотеатра. Этот новый лазерный проектор может излучать световой поток 2700 ANSI люмен, который также может регулироваться и адаптироваться к окружающему освещению в окружающей среде. Выводимое изображение новым лазерным проектором, предлагает владельцам 97-процентное цветовое пространство DCI-P3 и даже предлагает несколько режимов просмотра, которое можно выбрать. Это включает режим темной комнаты и режим светлой комнаты. Последний режим - это адаптивный контраст, который также позволяет проектору автоматически настраивать каждый видеокадр для обеспечения лучшего просмотра.

LG также добавляет, что CineBeam поддерживает режимы TruMotion и Real Cinema, которые позволяют пользователям смотреть фильмы так, как они были задуманы, путем настройки частоты кадров до 24 Гц. LG CineBeam HU810P 4K работает на webOS 5.0 и поддерживает как Screen Share, так и AirPlay 2. К сожалению, компания еще не объявила цены и доступность нового проектора.
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